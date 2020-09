Laschet warnt vor wochenlanger Selbstbeschäftigung der CDU

Düsseldorf (dpa) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat angesichts des Kampfes um den CDU-Bundesvorsitz vor einer wochenlangen Selbstbeschäftigung der Partei gewarnt. «Die CDU-Mitglieder und auch die Öffentlichkeit will keine wochenlange Selbstbeschäftigung der CDU mit Personalfragen», sagte Laschet am Montag in Düsseldorf. «Das passt nicht in die Zeit.» Laschet bewirbt sich neben Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Außenpolitiker Norbert Röttgen um den Bundesvorsitz.

Von dpa