Laschet: CDU kann auf dem Land und in Städten gewinnen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die kommunalen Stichwahlen in Nordrhein-Westfalen haben nach Worten von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) gezeigt, dass die CDU auf dem Land und in großen Städten siegen kann. Von 51 Stichwahlen für Oberbürgermeister- und Landratsämter habe die CDU am Sonntag 30 gewonnen, sagte Laschet am Montag in Düsseldorf. Insgesamt stelle die CDU nun 24 von 31 Landräten in NRW. Hinzu kämen acht CDU-Oberbürgermeister in mehr als 20 kreisfreien Städten.

Von dpa