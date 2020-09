Dahlem -

Ein Pilzsammler aus Düsseldorf hat sich in der Eifel verlaufen und dadurch eine große Suchaktion ausgelöst. Nach zehn Stunden sei der 58-Jährige am späten Sonntagabend in der Dunkelheit leicht unterkühlt von einem Autofahrer aufgegriffen und zur Polizei gebracht worden, berichtete die Polizei am Montag in Euskirchen.