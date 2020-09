Politikexperte nach Stichwahl: Laschet kann sich «sonnen»

Die einheitliche Botschaft der Kommunalwahlen in NRW laute, dass es keine Einheitlichkeit in NRW gebe, meinte Florack. Die Grünen seien «fast chronisch stark», konnten dem Experten zufolge davon profitieren, dass ihre Themen wie Verkehrswende und Klimaschutz Konjunktur haben. Die bundespolitische Stärke der Grünen habe auch auf kommunaler Ebene geholfen. Der Mitgliederzuwachs habe es zudem der Partei ermöglicht, neue Netzwerke vor Ort zu schaffen und problemlos die Kandidatenlisten zu füllen. Für die SPD habe sich gezeigt, dass man erfolgreich auch gegen bundes- und landespolitische Trends sein könne, wenn man über «gute und interessante» Personen in den Kommunen verfüge.

CDU und SPD hatten bei den OB-Stichwahlen in NRW am Sonntag sowohl Siege als auch Niederlagen verbucht. Die großen Gewinner sind die Grünen, die erstmals die Spitzenposten in den Rathäusern von Bonn, Aachen und Wuppertal eroberten. In Köln behauptete sich die von Grünen und CDU unterstützte parteilose Politikerin Henriette Reker. Die SPD verteidigte ihre Herzkammer Dortmund, Thomas Westphal eroberte dort den Chefsessel im Rathaus. Die CDU gewann in Düsseldorf den OB-Posten zurück.