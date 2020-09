Fahrradfahrer von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt

Köln (dpa/lnw) - Ein 16 Jahre alter Fahrradfahrer ist in Köln bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn schwer verletzt worden. Er sei am Sonntagabend zehn Meter mitgezogen worden, schwebe aber nicht in Lebensgefahr, sagte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen. Sein Fahrrad und ein Lieferrucksack hätten den jungen Mann offenbar noch geschützt. Der 16-Jährige habe die Gleise überquert und sei dabei aus noch ungeklärter Ursache mit der Bahn kollidiert.

Von dpa