Laschet: CDU hat in Düsseldorf «geschlossen gekämpft»

Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat seinem CDU-Kollegen Stephan Keller zum Erfolg bei der Stichwahl zum Düsseldorfer Oberbürgermeister gratuliert. In keiner Landeshauptstadt eines Flächenlandes gebe es derzeit einen CDU-Oberbürgermeister, betonte Laschet am Sonntag. Die Düsseldorfer und Stephan Keller hätten die «Ehre der CDU» gerettet. «Wir können auch in großen Städten gewinnen.» Der Sieg sei auch möglich gewesen, weil die CDU in der Stadt «geschlossen gekämpft» habe.

