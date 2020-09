SPD erobert Mönchengladbach mit jüngstem OB des Landes

Mönchengladbach (dpa/lnw) - In der einstigen CDU-Hochburg Mönchengladbach hat ein 31-jähriger SPD-Kandidat den Chefsessel im Rathaus erobert. Bei der Stichwahl zum Oberbürgermeister siegte Felix Heinrichs am Sonntag mit rund 74 Prozent gegen seinen CDU-Konkurrenten, den Landtagsabgeordneten Frank Boss. Dieser erlangte nur rund 26 Prozent, wie die Stadt am Sonntagabend mitteilte. Der bisherige Amtsinhaber Hans Wilhelm Reiners (CDU) war bei der Kommunalwahl nicht mehr angetreten.

Von dpa