HSV in Paderborn ohne Abwehr-Quartett: Jatta keine Option

Hamburg (dpa) - Fußball-Zweitligist Hamburger SV muss im Punktspiel bei Absteiger SC Paderborn seine Hintermannschaft erneut umstellen. Den Ausfall von Rechtsverteidiger Josha Vagnoman (19), der in dieser Woche einen Bänderriss erlitten hat, wird Trainer Daniel Thioune am Montag voraussichtlich durch die Hereinnahme von Khaled Narey oder Jan Gyamerah kompensieren. «Wir werden das aber erst am Spieltag festlegen», sagte Thioune am Sonntag im Hamburger Volksparkstadion.

Von dpa