Altmaier: Wolfgang Clement war ein großer Patriot

Clement war von 2002 bis 2005 Bundesminister im Kabinett von Gerhard Schröder, zuvor war er Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Am Sonntag starb er im Alter von 80 Jahren in Bonn im Kreis der Familie, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Die «Neue Westfälische» hatte zuvor berichtet.