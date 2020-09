Sky: Baum soll Schalke-Trainer werden

«Klares Dementi», sagte der vermeintlich als Übergangslösung angedachte Elgert der «Funke Mediengruppe»: «Das stimmt so nicht. Ich fokussiere mich zu 100 Prozent auf meine Aufgabe, die ist anspruchsvoll genug. Ich denke, dass ich Schalke in dieser Position am meisten helfen kann.»

Der frühere Trainer Ralf Rangnick, der kurz zuvor ein erneutes Engagement auf Schalke bei «Sky90» nicht ausgeschlossen hatte, hätte die Lösung für gut gehalten, kannte aber Elgerts grundsätzliche Einstellung. «Norbert ist nachweislich der beste Ausbilder Deutschlands. Nach allem, was ich weiß, sieht er sich mittel- oder langfristig aber nicht im Profibereich», sagte Rangnick: «Ihn jetzt einzusetzen, weil man Manuel Baum nicht in drei Tagen vom DFB löslosen kann, ist jedoch vorstellbar.»

Der 41 Jahre alte Baum trainierte von 2016 bis 2019 den FC Augsburg in der Bundesliga. Seit Juli 2019 ist er U20-Nationaltrainer. Elgert hat auf Schalke unter anderem spätere Weltmeister wie Manuel Neuer, Mesut Özil oder Benedikt Höwedes ausgebildet.