Wagner-Aus: Rangnick schließt Rückkehr zu Schalke nicht aus

Schalke hat am Sonntagmorgen nach dem schlechtesten Zwei-Spiele-Start der Bundesliga-Geschichte David Wagner freigestellt. Der 62 Jahre alte Rangnick hatte Schalke 2004/05 und im Jahr 2011 trainiert. Zuletzt war er bis Ende Juli Head of Sport and Development Soccer bei Red Bull.

Er habe unter der Woche mit Schalkes Sportchef Jochen Schneider telefoniert, den er aus gemeinsamen Zeiten in Leipzig kennt. «Ich habe ihn gefragt, wie es ihm geht und ihm die Daumen für das Spiel gedrückt», sagte Rangnick. Die Trennung von Wagner tue ihm «leid für David, aber wenn du von 18 Spielen sechs unentschieden spielst und zwölf verlierst, hast du keine Argumente. Von daher kann ich das schon nachvollziehen.» Er glaube aber, dass es «bei Schalke perspektivisch mit einem Trainer-Wechsel nicht getan ist. Ich glaube, dass Schalke schauen muss, wie sie sich für die Zukunft aufstellen, um in zwei oder drei Jahren wieder zur Top acht in Deutschland zu gehören.»