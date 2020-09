Clan-Broschüre: SPD-Politiker fordert Absetzung von Richter

In der 20-seitigen Broschüre «Arabische Familienclans. Historie. Analyse. Ansätze zur Bekämpfung» führt die Polizei-Professorin Dorothee Dienstbühl unter anderem aus, dass es bei Clans eine «verbreitete Angst vor Hunden» gebe, weibliche Polizistinnen «Reizfaktoren» seien und der zur Schau gestellte Luxus von Clan-Mitgliedern oftmals «allerdings Show» seien. Das Heft, das Dienstbühl 2019 als Schulunsgmaterial für die Essener Polizei erstellt hatte, wurde durch Recherchen der Zeitung «Welt» bekannt.

Der SPD-Landtagsabgeordnete Serdar Yüksel sprach gegenüber dem WDR von einem «Sammelsurium von Stereotypen» und kritisierte eine «rassistische Komponente» der Broschüre. «Das Polizeipräsidium Essen braucht einen personellen Neuanfang an der Spitze», sagte Yüksel am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Die Broschüre habe nach den WhatsApp-Chats für ihn «das Fass zum Überlaufen gebracht.» Innenminister Reul müsse Richter absetzen. Dass der Polizeipräsident auch «ein SPD-Parteibuch besitzt, ist mir piepschnurzegal», so Yüksel.

Die Polizei Essen wies die Vorwürfe zu der Broschüre zurück. Man wolle das Heft weiterhin intern verwenden, sagte ein Sprecher der dpa. Es handele sich um eine wissenschaftliche Ausarbeitung, die dem Verständnis diene.