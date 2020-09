Polizei entdeckt Cannabisplantage und sucht den «Gärtner»

Willich (dpa/lnw) - Die Polizei hat in einem kleinen Waldstück am Niederrhein eine prächtig gedeihende Cannabisplantage entdeckt. Vermutlich seien die 35 Pflanzen von etwa zwei Metern Höhe seit einigen Wochen «ungestört vor sich hin» gewachsen, berichteten die Beamten am Freitag. Rauschgiftfahnder, die durch einen Hinweis auf die Plantage in der Nähe der Autobahn 52 bei Willich aufmerksam geworden waren, ernteten sie nach der Entdeckung am Donnerstag vorsorglich ab. Nun suche man «den bislang unbekannten Gärtner». «Die anhaltende Trockenheit und Hitze während der Wachstumsperiode dürfte ein gelegentliches gärtnerisches Treiben und Wässern erforderlich gemacht haben. Diese Unternehmungen könnten von Spaziergängern beobachtet worden sein.»

Von dpa