Abriss von A40-Brücke: Erleichterungen im Bahnverkehr

Mülheim (dpa/lnw) - Nach dem Brand eines Tanklasters auf der Autobahn 40 bei Mülheim, der mindestens eine Bahnbrücke zerstört hat, soll sich der Zugverkehr auf der wichtigen Strecke kommende Woche wieder etwas normalisieren. Auf einer von mehreren Brücken in dem Bereich können die Züge des Fernverkehrs und der Linien RE1 und RE42 wieder aus Duisburg in Richtung Essen rollen, wie die Deutsche Bahn am Freitag mitteilte. In der Gegenrichtung muss der Verkehr aber weiter über Gelsenkirchen und Oberhausen umgeleitet werden. Zudem gebe es Schienenersatzverkehr.

Von dpa