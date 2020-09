«Frech sein, mutig sein»: Würzburg forsch nach Düsseldorf

Würzburg (dpa/lnw) - Nach dem Fehlstart in die Zweitliga-Saison wollen die Fußball-Profis von Aufsteiger Würzburger Kickers beim Comeback vor Zuschauern erfolgreicher auftreten. Allerdings treten die Unterfranken am Samstag (13.00 Uhr/Sky) als krasser Außenseiter beim Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf an. «Ich kann versprechen, wir werden alles raushauen», sagte Kickers-Kapitän Daniel Hägele an. «Wir nehmen die Herausforderung», kündigte auch Trainer Michael Schiele kämpferisch an.

Von dpa