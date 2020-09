Leiche in Kanal in Kleve entdeckt

Kleve (dpa/lnw) - In einem zentralen Kanal in Kleve ist bei Reinigungsarbeiten am Freitag eine Leiche entdeckt worden. Der männliche Tote sei an der Überführung eines Radschnellweges von der Feuerwehr geborgen worden, teilte die Polizei mit. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen zur Todesursache und zur Identität des Toten auf. Der vor 600 Jahren angelegte Spoykanal führt mitten durch die niederrheinische Stadt.