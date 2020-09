Tag der offenen Moschee soll trotz Corona stattfinden

Köln (dpa/lnw) - Der Tag der Offenen Moschee soll auch in diesem Jahr stattfinden - trotz Corona und unter Einhaltung der Pandemie-Auflagen. Unter dem Motto «Glaube in außergewöhnlichen Zeiten» wollten wieder bundesweit Hunderte Moscheegemeinden allen Interessenten ihre Türen öffneten, kündigte die Türkisch-Islamische Union Ditib am Donnerstag in Köln an. Federführung hat der Koordinationsrat der Muslime (KRM), in dem neben der Ditib auch der Zentralrat der Muslime und zwei weitere Islamverbände zusammengeschlossen sind.

Von dpa