Festnahmen nach Millionen-Betrug mit Atemmasken

Traunstein/Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach einem internationalen Millionen-Betrug mit nicht existierenden Masken, von dem auch das Land NRW betroffen war, haben Ermittler in Bayern die Festnahme mehrerer Verdächtiger verkündet. In Nigeria seien im August die beiden mutmaßlichen Hinterleute gefasst worden, teilte die Staatsanwaltschaft in Traunstein am Donnerstag mit. Zwei Männer seien in den Niederlanden im April festgenommen und im Juli zu zwei Jahren Freiheitsstrafe wegen Geldwäsche verurteilt worden. Die Masken sollten im Frühjahr im Zuge der Corona-Krise eigentlich nach Nordrhein-Westfalen gehen. Sie waren vom Land bestellt worden, Mund-Nasen-Schutz war zu Beginn der Pandemie Mangelware.

Von dpa