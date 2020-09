Leipzig in Leverkusen ohne Kapitän Sabitzer: Sörloth dabei

Leipzig (dpa) - RB Leipzig muss im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga bei Bayer Leverkusen auf Kapitän Marcel Sabitzer verzichten. Der österreichische Nationalspieler hat sich im Training einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen, wie Trainer Julian Nagelsmann am Donnerstag mitteilte. «Es ist eine kleine strukturelle Verletzung. Er ist kein Kandidat», sagte der 33-Jährige. Der neue Stürmer Alexander Sörloth wird am Samstag (15.30 Uhr/Sky) dagegen im Kader stehen. «Von Anfang an wird er eher nicht spielen. Er hat drei Wochen nicht trainiert», sagte Nagelsmann.