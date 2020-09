Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Beim Brand von drei Wohn- und Geschäftshäusern in Gelsenkirchen ist am Donnerstagmorgen großer Schaden in vermutlich sechsstelliger Höhe entstanden. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand. Laut Polizei wollten sich zwei Bewohner selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Das Feuer in dem Gebäudekomplex war aus zunächst unbekannten Gründen am frühen Morgen im vierten Obergeschoss ausgebrochen und hatte auf das Dach übergegriffen. Die Feuerwehr löschte mit einem Großaufgebot von 90 Einsatzkräften.

Mehrere Dutzend Bewohner der drei Häuser und angrenzender Gebäude seien in Sicherheit gebracht worden, teilte die Polizei mit. Sie seien in Bussen, bei Verwandten oder Hotels untergekommen. Das Dach sei stark beschädigt, sagte ein Polizeisprecher. Ob auch Einsturzgefahr bestehe, müsse ein Statiker prüfen. Wegen der Löscharbeiten war es am Morgen im Gelsenkirchener Stadtteil Buer zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen. Die Polizei bat darum, den betroffenen Bereich weiträumig zu umfahren.