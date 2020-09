Gericht zum Klimacamp Aachen: Adresslisten Pflicht

Münster (dpa/lnw) - Teilnehmer des Klimacamps Aachen müssen sich wegen der Corona-Pandemie in Adresslisten eintragen. Das hat das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen am Mittwoch bestätigt. Der Veranstalter hatte sich für das Treffen mit rund 500 Umweltaktivisten (22.-28.9.) in einem Eilverfahren gegen die Anordnung der Stadt Aachen gewandt. Nach dem Verwaltungsgericht Aachen hat jetzt aber auch das OVG den Antrag abgewiesen.

Von dpa