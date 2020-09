Überfall nach Kinderbett-Inserat: Gericht verschärft Strafe

Der Mann hatte sich im August 2018 auf ein Kinderbett-Inserat einer damals 41 Jahre alten Frau aus Köln-Deutz gemeldet. Beim Verkaufsgespräch in der Wohnung der Mutter von zwei Kindern griff er sie laut Urteil hinterrücks mit einem Messer an und verletzte sie lebensgefährlich. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte das Urteil in Teilen aber aufgehoben und nach Köln zurückverwiesen, wo nun neu über das Strafmaß entschieden werden musste. Das neuerliche Urteil ist nicht rechtskräftig. Die Verteidiger kündigten Revision an.