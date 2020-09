Feuerwehren in NRW löschten mehr als 50 000 Brände

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Feuerwehren haben in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr mehr als 50 000 Brände gelöscht. Außerdem leisteten sie 1,4 Millionen Notfalleinsätze und Krankentransporte. Das geht aus der Jahresstatistik Gefahrenabwehr hervor, die das NRW-Innenministerium am Mittwoch in Düsseldorf vorgestellt hat. Die Gesamtzahl der Einsätze war 2019 im Vergleich zu 2018 mit 1,89 Millionen leicht rückläufig.