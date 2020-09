Partei «Die Rechte»: Mehr Straftaten als Mitglieder

Düsseldorf (dpa/lnw) - Von Mitgliedern der Partei «Die Rechte» sollen in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen elf Jahren 378 politisch motivierte Straftaten begangen worden sein. Darunter seien 71 gefährliche Körperverletzungen gewesen, teilte das NRW-Innenministerium auf eine Anfrage der Grünen mit. «Bei 290 Mitgliedern sind 378 Straftaten extrem viel», sagte Grünen-Politikerin Verena Schäffer am Mittwoch.

Von dpa