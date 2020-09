Automatensprenger entkommen Polizei auf der Autobahn

Langenfeld (dpa) - Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Langenfeld (Kreis Mettmann) sind die mutmaßlichen Täter der Polizei bei einer Verfolgungsjagd über die Autobahn entkommen. Anwohner hatten die Polizei nach der Sprengung am frühen Mittwochmorgen alarmiert. Die Beamten fuhren mit mehreren Wagen zum Tatort und sahen noch, wie zwei Männer eilig in einen silbergrauen Wagen mit Viersener Kennzeichen stiegen, berichtete die Polizei. In dem Auto habe offenbar eine dritte Person als Fahrer gesessen.

Von dpa