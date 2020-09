Spätsommerliches Wetter in Nordrhein-Westfalen

Offenbach (dpa/lnw) - An diesem Mittwoch wird es noch einmal sommerlich in Nordrhein-Westfalen. Die Temperaturen liegen zwischen 23 und 26 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mit Sitz in Offenbach am Mittwoch mitteilte. Am Vormittag scheint die Sonne, im weiteren Tagesverlauf können von Westen her zunehmend Wolken aufziehen. In der Nacht zu Donnerstag ist es meist stark bewölkt. Gebietsweise kann es schauerartig regnen, vereinzelt auch gewittern. Die Temperatur sinkt auf 15 bis 12 Grad, im Bergland bis auf 10 Grad. Am Donnerstag kann es im Osten noch ein wenig regnen. Sonst bleibt es aber trocken bei Höchstwerten von 18 bis 21 Grad, im Bergland bei 15 bis 18 Grad.

Von dpa