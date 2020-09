Richterin: Lautstärke beim Muezzinruf nur ein Aspekt

Münster (dpa/lnw) - Im jahrelangen Streit um einen Muezzinruf in Oer-Erkenschwick hat am Mittwoch vor dem Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen eine mündliche Verhandlung begonnen. Die Vorsitzende Richterin Annette Kleinschnittger stellte klar, dass die Stadt im Kreis Recklinghausen wohl bei der Erteilung einer Ausnahmegenehmigung den Grenzwert für die Lautstärke falsch berechnet habe. Beim Grundstück des Klägers aber sei unabhängig davon in etwa 900 Meter Entfernung mit etwa 28 Dezibel durch den Muezzinruf deutlich weniger Lärm angekommen als im Immissionsschutzgesetz mit 55 Dezibel als Höchstwert vorgesehen.

Von dpa