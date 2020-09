Laschet: Spielt wirklich keine Rolle mehr, wer wen liebt

Berlin (dpa) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will die Diskussion um eine Antwort des CDU-Vorsitz-Kandidaten Friedrich Merz auf eine Frage nach seiner Haltung zu einem schwulen Bundeskanzler «nicht bewerten». «Es spielt im Jahre 2020 wirklich keine Rolle mehr, wer wen liebt. Das ist Konsens in unserer Gesellschaft», sagte Laschet, der sich ebenfalls um den CDU-Vorsitz bewirbt, am Dienstag in Isselburg im Münsterland. «Und das ist auch Konsens in einer modernen Volkspartei.»

Von dpa