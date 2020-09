Missbrauchsfall: Angeklagter will Tochter 50 000 Euro zahlen

Köln (dpa) - Ein im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach in Köln angeklagter Familienvater will seiner Tochter 50 000 Euro auf ein Konto einzahlen. Das kündigten er und sein Anwalt am Dienstag vor Gericht an. Nach Angaben des Verteidigers soll das Geld als «Schadenswiedergutmachung» dienen. Auf die Frage des psychiatrischen Sachverständigen, von welchem angerichteten Schaden zu Lasten seiner Tochter der Angeklagte ausgehe, antwortete der 43-Jährige: «Also, dass das Leben meiner Frau und Tochter komplett versaut ist.»

Von dpa