ADAC: Staulage in NRW wieder wie vor Corona

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Anzahl und Länge der Staus in NRW liegt seit Anfang September laut ADAC wieder auf dem Vor-Corona-Niveau. In der Kalenderwoche 36 (31. August bis 6. September) habe die Anzahl der Stauereignisse erstmals wieder bei mehr als 4000 und die Gesamt-Staulänge bei mehr als 6000 Kilometern gelegen. In der vergangenen Woche waren es bereits 4741 Staus und 6571 Staukilometer.