Laschet: Null-Toleranz-Prinzip bei Verstößen bei Feiern

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die nordrhein-westfälische Landesregierung will Verstöße gegen die Corona-Regeln bei privaten Feiern konsequent ahnden. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) kündigte am Dienstag vor Beginn einer Kabinettsklausur im Wasserschloss Burg Anholt im Münsterland ein «Null-Toleranz-Prinzip» an. Wer Feiern mache, müsse sich an die Regeln halten, und wenn das jemand nicht tue, müsse das «als Ordnungswidrigkeit geahndet werden». Laschet bezog sich auf eine Feier mit rund 250 Menschen, bei der es keinen Listen für Kontaktnachverfolgung gegeben habe. Bei der Hochzeitsfeier hatten sich 86 Menschen infiziert. Bei dem Fest waren 236 Gäste aus Hamm.

Von dpa