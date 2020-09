Büren -

Wirklich überraschend kam die Nachricht am Dienstag nicht. Dafür brodelt es am Bürener Flughafen Paderborn-Lippstadt, dem kleinsten der drei westfälischen Airports, schon zu lange. Am Mittag schuf Geschäftsführer Marc Czesanne Fakten, indem er beim Amtsgericht Paderborn den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Ei­gen­regie stellte.