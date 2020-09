In NRW beginnen Warnstreiks im öffentlichen Dienst

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes des Bundes und der Länder hat die Gewerkschaft Verdi zu Warnstreiks am Dienstag in Nordrhein-Westfalen aufgerufen. Streikaktionen soll es in Gütersloh, Unna, Duisburg und Remscheid geben. Mitarbeiter der Stadtverwaltungen, von städtischen Kliniken und anderen Einrichtungen sollen sich an dem Ausstand beteiligen. In Gütersloh, wo eine Kundgebung vor dem Rathaus geplant ist, sollen sich auch Beschäftigte der städtischen Kindertagesstätten an dem Warnstreik beteiligen.

Von dpa