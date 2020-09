VfL-Fans schmücken Straßen ums Ruhrstadion in Blau und Weiß

Bochum (dpa) - Die Freude der Fans über die Rückkehr auf die Stadionränge war am Montagabend schon vor den Toren des Ruhrstadions zu sehen. Die Anhänger des VfL Bochum haben Straßen, Zugänge zum Stadion und die umliegenden Wohnhäuser mit Fahnen, Luftballons und Wimpeln in den Vereinsfarben Blau und Weiß geschmückt. Vor der Partie gegen den FC St. Pauli am Abend (20.30/Sky) wurden etwa 3500 von 5000 zur Verfügung stehenden Karten verkauft.