Kölns OB Reker: «Wäre auch gerne im Stadion gewesen»

Das Spiel hätte vor 9200 Zuschauern stattfinden sollen. Am Freitagabend zog die Stadt wegen der gestiegenen Zahl von Corona-Infektionen kurzfristig ihre Erlaubnis zurück. Die Kölner hatten die Zuschauer bereits ausgelost und informiert, Essen für den Business-Bereich bestellt und Ordner engagiert. Rund 700 000 Euro an Ausgaben oder Einnahme-Verlust sollen demnach laut «Kölner Stadt-Anzeiger» entstanden sein. FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle hatte daraufhin moniert, dass man Planungssicherheit brauche.

Nach Angaben der Stadt, in der am kommenden Sonntag eine Oberbürgermeister-Stichwahl zwischen Reker und SPD-Herausforderer Andreas Kossiski stattfindet, soll die Inzidenzzahl am Freitag «final bei 36,75» gelegen haben. Dieser Wert ist offenbar durch Nachmeldungen gestiegen. Ab einem Wert von 35 dürfen laut des Hygienekonzepts der Deutschen Fußball Liga keine Zuschauer ins Stadion.