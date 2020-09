Arias hat in Madrid noch einen Vertrag bis 2023, ist bei Atlético aber nur zweite Wahl hinter dem englischen Nationalspieler Kieran Trippier. In 50 Pflichtspielen kam er in der Vorsaison nur 18 Mal zum Einsatz, dann allerdings meist über 90 Minuten wie beim 1:2 in der Champions-League-Vorrunde in Leverkusen.

Bayer hat zwar nominell zwei Rechtsverteidiger. Doch Kapitän Lars Bender fiel in der jüngeren Vergangenheit immer wieder verletzungsbedingt aus. Und in Mitchell Weiser haben die Verantwortlichen augenscheinlich kein Vertrauen mehr. Im Pokal wurde dem ehemaligen Bayern-Profi nach Benders Auswechslung Innenverteidiger Aleksandar Dragovic vorgezogen, beim 0:0 zum Liga-Auftakt in Wolfsburg stand Weiser nicht im Kader.