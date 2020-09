Essen rettet durch Tor in Nachspielzeit Punkt gegen BVB II

Dortmund (dpa/lnw) - Rot-Weiss Essen kommt in der Fußball-Regionalliga West nicht richtig auf Touren, hat durch einen späten Treffer zum 1:1 (0:1) bei der U23-Auswahl von Borussia Dortmund aber zumindest seine erste Saisonniederlage verhindert. Im Duell der Aufstiegsaspiranten war Felix Backszat am Sonntag in der Nachspielzeit (90.+3 Minute) zum Endstand erfolgreich. Die Zweitvertretung des deutschen Vizemeisters BVB, die somit ihren vierten Saisonsieg im vierten Spiel verpasste, war zuvor durch Taylan Duman (70.) vor 597 Zuschauern in Führung gegangen.

Von dpa