Ohne Maske in Bahn: Junger Betrunkener schlägt Zugführer

Warburg (dpa/lnw) - Ein betrunkener Maskenverweigerer hat in einer Bahn den Zugführer angegriffen und ihn verletzt. Der 19 Jahre alte Duisburger soll laut Polizei am Bahnhof in Warburg im Kreis Höxter die Türen des Zuges blockiert und damit die Weiterfahrt der Bahn verhindert haben. Dann setzte er sich ohne Mund-Nasen-Bedeckung auf einen Sitzplatz. Als der Zugführer ihn zurechtwies, habe der junge Mann unvermittelt zugeschlagen, hieß es. Er wurde der Bahn verwiesen. Zudem leitete die Polizei ein Strafverfahren gegen ihn ein.