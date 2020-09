Zorc: FC Bayern ist «vorbildhaft für alle anderen»

Dortmund (dpa) - Sportdirektor Michael Zorc will auch nach dem gelungenen Auftakt von Borussia Dortmund nicht öffentlich vom Meistertitel als Saisonziel sprechen. «Wir kriegen keinen Punkt mehr, wenn wir das Ziel ausrufen würden, das haben wir im letzten Jahr gesehen», sagte Zorc am Samstagabend im ZDF-«Sportstudio». Der BVB hatte zuvor im Topspiel der Fußball-Bundesliga 3:0 gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen. Tabellenführer allerdings ist schon wieder der FC Bayern, der am Freitag den FC Schalke 04 mit 8:0 bezwungen hatte.

Von dpa