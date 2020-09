Dortmund gewinnt gegen Gladbach: Haaland erzielt Doppelpack

Dortmund (dpa) - Vizemeister Borussia Dortmund ist mit einem klaren Sieg in die neue Saison der Fußball-Bundesliga gestartet. Der BVB gewann das Topspiel am Samstagabend gegen Borussia Mönchengladbach mit 3:0 (1:0). Der 17 Jahre alte Giovanni Reyna (35.) und der drei Jahre ältere Erling Haaland (54./77.) trafen für die Mannschaft von Trainer Lucien Favre, die sich in der Tabelle des ersten Spieltages zunächst auf Platz drei einsortierte. Angeführt wird die Liga von Rekordmeister FC Bayern, der am Freitag mit 8:0 gegen den FC Schalke 04 gewonnen hatte. Mönchengladbach belegt vor den Sonntagsspielen den vorletzten Platz.

Von dpa