Zorc: Spiel des FC Bayern für den BVB «vorbildlich»

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmunds Sportchef Michael Zorc hat dem FC Bayern großen Respekt gezollt. Den Serienmeister an der Spitze der Fußball-Bundesliga abzulösen sei «sehr schwierig», sagte der 58-Jährige am Samstag vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach im Sky-Interview. «Man muss einfach konstatieren, Bayern München - so sieht es aus - ist momentan die beste Mannschaft in Europa und damit auf der Welt.» Das heiße aber nicht, dass der BVB nicht ambitioniert sei. «Wir haben einen sehr starken Kader», sagte Zorc.

Von dpa