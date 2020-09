Gladbachs Rose: «Können nicht sagen, wir wollen weniger»

Dortmund (dpa) - Borussia Mönchengladbachs Trainer Marco Rose hat kurz vor dem Saisonstart am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) bei Borussia Dortmund kein konkretes Saisonziel ausgerufen. Verschlechtern will sich der 44-Jährige aber auch nicht. «Jetzt über Platzierungen zu reden, ist - glaube ich - ein bisschen früh», sagte Rose im Sky-Interview. «Aber wir haben letztes Jahr was erreicht, was es zu bestätigen gilt. Wir können ja nicht sagen, wir wollen weniger.» Die vergangene Spielzeit hatten die Gladbacher auf Platz vier beendet.

Von dpa