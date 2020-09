Nationalspielerin Gwinn nach Verletzung ins Krankenhaus

Essen (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalspielerin Giulia Gwinn hat sich im EM-Qualifikationsspiel der deutschen Mannschaft in Essen gegen Irland verletzt. Nach gut einer halben Stunde wurde die 21 Jahre alte Abwehrspielerin des FC Bayern München am Samstag nach einem Zweikampf zunächst minutenlang am rechten Knie behandelt und musste dann in der 35. Minute ausgewechselt werden. Wie eine DFB-Sprecherin bei Halbzeit (3:0) mitteilte, wurde Gwinn zur genaueren Diagnostik ins Krankenhaus gebracht.

Von dpa