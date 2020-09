Fußball-Nationalspielerin Gwinn fällt mit Knieverletzung aus

Essen (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalspielerin Giulia Gwinn fällt vorerst verletzt aus. Die Abwehrspielerin des FC Bayern München habe sich im EM-Qualifikationsspiel der deutschen Mannschaft in Essen gegen Irland eine Außenband- und Kapselverletzung im rechten Knie zugezogen, teilte der Deutsche Fußball-Bund am Samstagabend mit. Gwinn war nach einem Zweikampf zunächst minutenlang am rechten Knie behandelt worden und musste dann in der 35. Minute ausgewechselt werden. Die 21-Jährige werde am Sonntag nach München zurückkehren und soll sich dort weiteren Untersuchungen unterziehen.

Von dpa