Post-Beschäftigte setzen Warnstreiks fort

Düsseldorf (dpa/lnw) - Vor den nächsten Tarifgesprächen bei der Post an diesem Montag haben Beschäftigte in Nordrhein-Westfalen am Samstag erneut die Arbeit niedergelegt. Der Warnstreik sei an Standorten in Kempten, Herford, Rheine, dem Sauer- und Siegerland sowie den Räumen Köln und Düsseldorf fortgesetzt worden, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Schwerpunkt der Arbeitsniederlegungen sei die Zustellung von Briefen und Paketen gewesen.

Von dpa