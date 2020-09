Köln (dpa) - Der 1. FC Köln hat kurz vor dem Bundesliga-Saisonstart den jungen Stürmer Tolu Arokodare verpflichtet. Der 19-Jährige wird zunächst vom lettischen Fußball-Erstligisten Valmiera FC für eine Spielzeit ausgeliehen, teilte der Verein am Freitagabend mit. Der 1,97 Meter große Angreifer erzielte seit Saisonbeginn in Lettland in 16 Spielen 15 Tore.

Von dpa