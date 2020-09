Köln/Düsseldorf (dpa) - Es soll 2021 keinen Kölner Rosenmontagszug in bekannter Form geben. «Der Rosenmontagszug, so wie man ihn kennt, ist abgesagt», sagte eine Sprecherin des Festkomitees Kölner Karneval am Freitagabend der Deutschen Presse-Agentur. «Den typischen Kölner Rosenmontagszug wird es nicht geben.»

Von dpa