Werth startet mit Sieg in Dressur-DM

Balve (dpa) - Rekordreiterin Isabell Werth ist mit einem Sieg in die deutsche Dressur-Meisterschaft gestartet. Die 51-Jährige aus Rheinberg gewann am Freitag in der sauerländischen Kleinstadt Balve den Grand Prix im Sattel von Weihegold. Die erfolgreichste Reiterin der Welt erhielt für ihren Ritt mit ihrer Olympia-Stute 81,600 Prozent.