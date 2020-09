Kritik an Thalia wegen Kooperation mit chinesischer Firma

Hagen (dpa) - Die Buchhandelskette Thalia hat durch ihre Kooperation mit einem chinesischen Staatskonzern Kritik auf sich gezogen. In drei Filialen in Hamburg, Berlin und Wien werden Bücher zum Verkauf angeboten, die von dem chinesischen Unternehmen CNPIEC platziert wurden - in Absprache mit Thalia. In den Regalen sind auch zwei Propagandaschriften des chinesischen Präsidenten Xi Jingping. Die Vorsitzende der deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe im Bundestag, Dagmar Schmidt, kritisierte die Kooperation - diese habe «ein Geschmäckle». Zuvor hatte das «Redaktionsnetzwerk Deutschland» (RND) darüber berichtet.

Von dpa