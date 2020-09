Dach stürzt ein: Bauarbeiter fallen fünf Meter tief

Rheinbach (dpa/lnw) - Drei Bauarbeiter sind in Rheinbach im Rhein-Sieg-Kreis mit einem Dach eingebrochen und rund fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, arbeiteten die Männer am Morgen auf dem Dach einer Baustelle für einen neuen Supermarkt. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzten demnach rund 50 Quadratmeter des Daches ein - mit den Arbeitern (42/62/67). Sie erlitten dabei Verletzungen. Wie schwer diese waren, blieb zunächst unklar. Das Amt für Arbeitsschutz ermittelt.

Von dpa